Первая группа из каравана мигрантов прибыла на границу США

Свыше 350 мигрантов прибыли в приграничный с Соединенными Штатами город Тихуана, они планируют отправиться в США.

Мигранты приехали на девяти автобусах, их сопроводили к месту патрульные автомобили полиции Мексики, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Universal.

В Тихуане их встретили работники национального института миграции, которые помогли с размещением в приюте и питании.

Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия рассказал, что в городе около 10 приютов готовы принять остальных прибывающих мигрантов и оказать медицинскую помощь.

На данный момент по Мексике продвигаются несколько караванов мигрантов из Гондураса. Они пытаются попасть в США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой 15 тыс. военных, которые должны остановить многотысячный караван.

Ранее глава Белого дома обещал направить на место столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить движение беженцев.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто и для чего может использовать караван мигрантов в своих целях.