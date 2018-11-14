Эксперты оценили перспективы Олега Кожемяко в Приморье

«За короткий срок своей работы Кожемяко уже очень многое сделал. Этот стиль его известен. Он это доказал, когда работал в Амурской области и на Сахалине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. В среду врио главы Приморья Олег Кожемяко сдал в местный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что врио главы Приморья Олег Кожемяко, который в среду сдал подписи в местный избирком (идет на выборы как самовыдвиженец) – сейчас самый перспективный кандидат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в среду подал в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. В поддержку Кожемяко собраны 180 тыс. подписей избирателей (при необходимом минимуме в 7 тысяч) во всех населенных пунктах края, кроме того он сдал 147 подписей муниципальных депутатов при требуемом минимуме в 141. Выборы пройдут 16 декабря.

Матвейчев напомнил о предыдущем опыте работы Кожемяко на руководящих постах в других дальневосточных регионах. «Он приложил большие усилия к ликвидации последствий наводнений и к зачистке территории от криминальных элементов, что в Амурской области, что на Сахалине», – отметил эксперт.

По словам Матвейчева, сейчас перед Кожемяко стоят задачи, в первую очередь связанные с социальной сферой: снижение цен на рыбу, введение дополнительных льгот для разных категорий граждан многодетных семей, инвалидов, малоимущих.

«Это самые разные виды льгот. Кроме того – он стабилизировал цены на бензин. То, что Кожемяко уже успел сделать за несколько месяцев, некоторые губернаторы делают за 1-3 года», – подчеркнул политолог.

В свою очередь политолог Алена Август омечает, что Кожемяко можно охарактеризовать как «антикризисного руководителя». Поэтому эксперт оценивает его шансы на победу в губернаторских выборах как высокие.

«Кожемяко достаточно сильный человек. Решения, которые уже принимаются во время его работы, идут на пользу людям. Другое дело, что те настроения, которые сейчас царят, называются «фигой в кармане» – когда несмотря на то, что людям делают что-то хорошее, избиратель все равно может проголосовать иначе... Мы знаем, что протестных настроений там много, поэтому будет борьба, но шансы Кожемяко на победу достаточно высокие», – сказала Август газете ВЗГЛЯД.

Что касается ситуации вокруг самовыдвиженца Андрея Ищенко, то, по мнению Матвейчева, политик лишь имитирует сбор подписей в сою поддержку, которые ему нужны для регистрации кандидатом.

Он отметил, что на подписных листах Ищенко присутствует надпись «повторные выборы». Однако нынешние выборы губернатора Приморья являются новыми, а не повторными, напомнил эксперт. «Эти листы не примет избирком. Естественно, юристы Ищенко об этом знают, поэтому он сейчас пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, изобразить, что он шел на выборы, а ему не дали», – заметил Матвейчев.

По мнению Август, для Ищенко важно уйти на пике, «иначе его примут за слабака». Если ему удастся сделать из себя «жертву режима», то на будущее ему, возможно, получится нарастить некий политический капитал.

Олег Матвейчев, комментируя данные* приморских социологов, что Ищенко с рейтингом в 73% идет вторым за врио губернатора Олегом Кожемяко (81%), заметил:

«Вы можете поставить в эту опросную карточку, скажем, Аллу Пугачеву, и многих других людей, которые тоже наберут большой процент доверия, но в выборах все равно участвовать не будут. Ищенко не будет участвовать в выборах. Он сам принял для себя такое решение. Вопрос в том, что он красиво хочет выйти из гонки. Поэтому зачем вставлять в опросы кандидатов, которые еще не кандидаты – я не очень понимаю».

Однако Август отмечает, что Ищенко удалось сыграть на протестных настроениях и ситуация с признанием недействительными результатов второго тура выборов «ему сыграла в плюс». Поэтому не стоит расслабляться. «Сейчас вообще простых выборов не бывает в принципе. Но это нормально, это и есть политика, это мнение людей и с этим надо уметь работать», – подытожила Алена Август.



(* - Исследование проводилось 7-9 ноября 2018 года методом телефонного опроса жителей Приморского края. Объём выборки: 700 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5 %.)