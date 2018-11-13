Человеческие скелеты нашли при замене труб в Москве

При замене труб в районе Можайского переулка в Москве нашли скелеты четырех людей, которые пролежали там не меньше семи лет; начата доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Скелеты были обнаружены накануне, 12 ноября, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, смерть этих людей наступила больше семи лет назад.

В данный момент «выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей потерпевших». Также «назначены судебно-медицинские экспертизы».

Напомним, в августе человеческий скелет нашли в московском метро.