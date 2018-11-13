Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 21 копейку – до 67,64 рубля, курс евро снизился на 13 копеек – до 76,09 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 69,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».