Установлено место, где Цеповяз жарил шашлыки

Один из главарей банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный за массовые убийства в станице Кущевской, незаконно пригласил других заключенных на пасеку на территории тюрьмы в Амурской области, где и состоялся «банкет», сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

«Важно подчеркнуть, что если сам Цеповяз еще мог находиться на пасеке, поскольку он числился работающим там, то другие заключенные, которые с ним жарили шашлыки, вообще не имели права пребывать на данной территории», – заявил спикер ведомства.

Он также подчеркнул, что приготовления пищи заключенными запрещено, пишет «Московский комсомолец».

Место удалось установить благодаря фотографии, которая появилась в Сети. На ней за спиной у Цеповяза виднеется металлическая конструкция в виде башни. На другом снимке, который сделали сотрудники прокуратуры, – вид на эту же конструкцию с территории исправительного учреждения.

Куренной отметил, что опрошенные сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области, продолжают отрицать факт приготовления шашлыков на территории тюрьмы.

Тем временем телеканал РЕН ТВ сообщил, что нашел человека, который приносил Вячеславу Цеповязу в колонию икру. Им оказался 27-летний Александр Уланов из Амурской области.

При этом Уланов не знает, откуда взялись фотографии Цеповяза с крабами и шашлыками. По его мнению, их могли принести сотрудники колонии, либо родственники, приехавшие на длительное свидание к Цеповязу или к другим осужденным.

Ранее в понедельник адвокат Вячеслава Цеповяза оман Боков сообщил, что его подзащитный жалуется на проблемы с желудком.

Также сообщалось, что Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.