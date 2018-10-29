Адвокат сообщил о жалобах Цеповяза на проблемы с желудком

Адвокат Вячеслава Цеповяза, осужденного за массовое убийство в станице Кущевская, Роман Боков сообщил, что его подзащитный жалуется на проблемы с желудком.

«Перевели из ШИЗО. На состояние здоровья он жалуется. Он жалуется на проблемы с желудком, обращался к врачу, его смотрел врач», – сказал Боков, передает РИА «Новости».

Ранее Боков сообщал, что его подзащитный находится в «подавленном моральном состоянии».

Также сообщалось, что Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.