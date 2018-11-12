Собянин рассказал о революции в ситуации с преступностью

За последние несколько лет в Москве произошли революционные изменения в ситуации с преступностью: она сократилась в несколько раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние семь-восемь лет в Москве произошли просто революционные изменения в борьбе с преступностью. Мало кто знает: у нас в три-четыре раза уменьшились такие тяжелые поступления как грабежи, кражи, угоны машин», – передает его слова ТАСС.

Собянин добавил, что речь идет не о сокращении преступности на «доли процента», город стал «в разы безопаснее». Он поблагодарил полицейских за проведенную работу.

Заявление он сделал на открытии нового здания УВД в районе Измайлово. В здании обустроен экспертно-криминалистический центр – один из лучших в Москве. В его состав входят 14 лабораторий с новейшим оборудованием.