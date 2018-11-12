Появились первые данные о результатах голосования в ДНР и ЛНР

Центральные избирательные комиссии (ЦИК) Донецкой и Луганской народных республик обнародовали первые данные о результатах голосования на выборах глав и депутатов народных советов провозглашенных республик Донбасса.

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова сообщила, что к полуночи были обработаны 27,19% бюллетеней от 149 избирательных комиссий, передает ТАСС.

В результате, по предварительным данным, временно исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин набирает на выборах главы ДНР 57,3% голосов.

«Евстифеев Роман Николаевич – 8,5%, Медведев Владимир Анатольевич – 7,8%, Пушилин Денис Владимирович – 57,3%, Храменков Роман Александрович – 17,3%», Шишкина Елена Николаевна – 9,1%», – сообщила Позднякова, отметив, что подсчет голосов продолжается.

Кроме того, по предварительным данным, общественное движение «Донецкая республика» набирает на выборах в Народный совет ДНР 74,3% голосов, у общественного движения «Свободный Донбасс» – 25,7%, сообщила Позднякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко в свою очередь сообщила, что после обработки 31% бюллетеней на выборах руководителя Луганской народной республики уверенно лидирует исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, которого, по предварительным данным, поддержали 70,42% избирателей.

За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 15,35 % избирателей, за Людмилу Руснак – 5,48 %, за Наталью Сергун – 7,71 %, сообщила Кравченко, добавив, что еще 1,04 % бюллетеней признаны недействительными.

Кроме того, по предварительным данным, на выборах депутатов Народного совета провозглашенной ЛНР уверенно лидирует общественное движение «Мир Луганщине», которое поддержали 75,2% избирателей. За кандидатов от общественного движения «Луганский экономический союз» проголосовали 24,18% голосовавших граждан ЛНР, сообщила Кравченко.

По данным ЦИК провозглашенной республики, явка на выборах главы Луганской народной республики и депутатов Народного совета ЛНР составила 77%.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о несоответствии выборов в Донбассе духу Минских договоренностей.

Напомним, в Кремле, напротив, подчеркивали, что выборы в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не идут вразрез минским соглашениям.