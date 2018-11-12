Макрон и Меркель сочли выборы в Донбассе не соответствующими Минску

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что состоявшиеся в воскресенье выборы в провозглашенных ДНР и ЛНР не соответствуют духу Минских договоренностей и подрывают территориальную целостность Украины.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт назвал состоявшиеся в Донбассе выборы «противоправными» и «нелегитимными», не соответствующими духу Минских договоренностей и заявлению глав стран «нормандской четверки», которое было принято одновременно с минским пакетом мер в феврале 2015 года, передает ТАСС.

По его словам, проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Оба политика подчеркнули, что коммунальные выборы на данных территориях должны быть проведены в соответствии с «Минском» и в соответствии со стандартами ОБСЕ и с украинским правом», – отметил Зайберт.

Напомним, 30 октября Москва обвинила ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы реализации Минских соглашений после убийства главы ДНР Александра Захарченко.