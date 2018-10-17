Москва обвинила ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН возложил на Евросоюз и Соединенные Штаты ответственность за то, что украинские власти не выполняют Минские договоренности.

«В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы – ЕС и США», – заявил Небензя, слова которого передает ТАСС.

«ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены Минские договоренности. Но поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать Минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия», – заявил дипломат, указав, что «Киев с удовольствием этим пользуется».

Такая же ситуация, как отметил постпред России, сложилась вокруг проведения выборов в Донбассе.

«Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть «Минска», включая положение о выборах, но протестует, когда люди в Донецке хотят заполнить образовавшийся после смерти [Александра] Захарченко властный вакуум», – констатировал Небензя.

Ранее во вторник бывший премьер Украины и лидер президентской гонки Юлия Тимошенко отказалась признавать Минские соглашения.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы реализации Минских соглашений после убийства главы ДНР Александра Захарченко.