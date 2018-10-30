Лидер президентского рейтинга Украины отказалась признавать Минские соглашения

Лидер президентской гонки Украины и бывший премьер страны Юлия Тимошенко заявила, что она выступает против предоставления особого статуса Донбассу, так как это является путем к сепаратизму.

«Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей быть не может! Нам нужна новая конституция, которая даст полномочия и свободу всем общинам на Украине, но оставит наше государство унитарным. Ни федерализма не будет допущено, потому что это путь к новому сепаратизму», – приводит ТАСС высказывание Тимошенко на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве.

Ранее Тимошенко сказала, что намерена изменить формат переговоров по Донбассу и вернуть его в состав Украины.

Несмотря на подписанный в формате «нормандской четверки» договор по выполнению Второго минского соглашения, подразумевающего особый статус Донбасса на Украине, амнистию для ополченцев и конституционную реформу в стране, закон в действие так и не введен. Его обсуждение блокируется Киевом. Минские договоренности регулярно нарушаются ВСУ.

В настоящий момент экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» возглавляет список лидеров в рейтинге кандидатов на пост президента страны.