Тимошенко пообещала изменить формат переговоров по Донбассу

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена изменить формат переговоров по Донбассу в случае победы на президентских выборах.

Если Тимошенко победит на выборах, она изменит формат переговоров по Донбассу, укрепит армию и остановит бизнес на войне, сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский, Донбасс. В Донбассе будет возобновлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем 2 млн беженцев», – сказала она.

По ее словам, война в Донбассе «кое-кому очень выгодна», а эта территория превратилась в «серую зону», через которую идет контрабанда и наркотики.

Тимошенко считает, что Украине нужна сильная контрактная армия. «Сегодня в мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду, за землю. Если мы не станем сильными и не способны будем защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире», – отметила она.

Она заявила, что Минские договоренности изначально были бесперспективными, и добавила, то с первых дней войны надо было опираться на Будапештский меморандум.

В сентябре Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко попали на первые строки рейтинга кандидатов на пост президента страны.

Ранее Тимошенко обращалась к Верховной раде с призывом подписать меморандум, закрепляющий курс Украины на интеграцию с Европейским союзом и НАТО и характеризующий ситуацию в Донбассе как войну.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2019 года.