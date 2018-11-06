В Кремле заявили о важности вопроса, кто будет руководить ДНР и ЛНР

Москве чрезвычайно важно, кто будет руководить самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками.

Песков не стал отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих выборов, предложив дождаться результатов голосования.

Также он заявил, что выборы не идут вразрез минским соглашениям, передает РИА «Новости».

«Если вы прочитаете пункты минских соглашений, которые предшествуют этому, то вы увидите, что много всего должно было быть выполнено украинскими сторонами, что не было выполнено», – сказал он.

Он заметил, что со стороны Украины некорректно говорить о противоречии выборов минским договоренностям, так как плачевная ситуация с реализацией соглашений спровоцирована нежеланием Киева их выполнять.

Соглашения, по его словам, «весьма однозначно зафиксированы на бумаге», на документе «стоит в том числе и подпись президента Порошенко».

По его словам, ситуацию осложнили террористические акты, совершенные в Донбасе в отношении руководства республик.

На прошлой неделе в Евросоюзе заявили, что предстоящие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям.

В ДНР отвергают эти претензии, подчеркивая, что выборы не противоречат тексту Минских соглашений.