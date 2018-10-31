Евросоюз счел выборы в ДНР и ЛНР противоречащими Минским соглашениям

В Евросоюзе считают предстоящие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР противоречащими Минским соглашениям, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Реализация Минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении решения конфликта. И в этом контексте так называемые выборы 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках противоречит духу и букве Минских соглашений», – передает ее слова ТАСС.

Киев также считает, что запланированные на 11 ноября выборы в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках якобы нарушают законодательство Украины и идут вразрез с Минскими соглашениями.

В ДНР отвергают эти претензии, подчеркивая, что выборы не противоречат тексту Минских соглашений. При этом Донецк отмечает, что пункты 4, 9 и 12 документа предписывают согласовать модальности проведения местных выборов между двумя сторонами конфликта, но Киев идет «на любые возможные шаги для затягивания конфликта».