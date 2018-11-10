Депутат Верховный рады предрекла развал Украины

Украинская экономика будет окончательно разрушена, социальная защита будет отсутствовать, а само государство развалится из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Королевская заявила в эфире телеканала NewsOne, что «будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу – вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить», передает РИА «Новости».

По мнению депутата, если в стране не будет мира, то не будет ни экономики, ни социальной защиты.

«Будет и дальше продолжаться этот же развал», – подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что украинские политики только на словах выступают за мир в стране, но не предпринимают реальных действий для этого; никто из них «не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира».

Ранее в Верховной раде посетовали на отставание Украины от стран с похожими на «матюки» названиями.