В Раде посетовали на отставание Украины от стран с похожими на «матюки» названиями

Украина – одна из последних в мире стран по уровню личного богатства граждан, в этом рейтинге она странам, чьи названия похожи на матюки, заявил на заседании Верховной рады депутат Сергей Каплин.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», – передает слова Каплина РИА «Новости».

Он добавил, что Украина «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики». Каплин признался, что не понимает, как возможно в таких условиях выделять деньги на содержание правительства, парламента и первых лиц государства.

Речь идет о ежегодном отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, где по показателю личного богатства граждан Украина находится на 123 месте из 140 стран.

В отчете МВФ Украина также называлась одной из самых бедных стран в мире.