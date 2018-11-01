Захарова обвинила Киев в «дискриминационных заявлениях»

Глава МИД Украины Павел Климкин своим призывом к украинцам отказываться от российских паспортов допустил дискриминацию по признаку гражданской и этнической принадлежности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На лицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности, этнического происхождения», – передает ее слова ТАСС.

Она выразила удивление тем фактом, что глава МИД Украины позволят себе подобные «дискриминационные заявления».

Во вторник Климкин заявил о необходимости начать дискуссию о проблеме двойного гражданства. Он заявил, что украинцам, имеющим российский паспорт, нужно от него отказаться.

При этом он заявлял о необходимости введения двойного гражданства на Украине при условии, что это «не должно касаться России».