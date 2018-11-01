Спикер Рады Парубий заявил об отсутствии активов в России

Попавший под ответные меры России на санкции Украины спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что никаких российских активов у него нет.

«У меня эти так называемые «санкции» вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего больше, чем перевод бумаги», – написал Парубий на своей странице в Facebook.

Он высказал убежденность, что «Украина должна усилить санкции как на российский бизнес, так и на тех, кто, притворяясь украинцем, на самом деле представляет на Украине российские экономические и политические интересы».

В четверг глава кабмина России Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», которое в числе прочего блокирует безналичные денежные средства, ценные бумаги и находящееся в России имущество для 322 физлиц и 68 юрлиц. Также постановление запрещает попавшим под санкции вывод денежных средств за пределы России.