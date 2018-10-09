Украинские депутаты в ПАСЕ опять устроили спектакль

Представители делегации Украины в ПАСЕ спели национальный гимн, желая помешать репортажу Ольги Скабеевой.

К попытке помешать репортажу телеканала «Россия 1» присоединились и украинские журналисты.

«Обозреватель» пишет, что пением в ПАСЕ занимались депутаты от БПП Алексей Гончаренко и Владимир Арьев, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, внефракционный народный депутат Борислав Береза и другие.

Напомним, президиум ПАСЕ указал депутату Верховной рады Алексею Гончаренко на недопустимое поведение в ответ на устроенный им спектакль.