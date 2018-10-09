Умер последний живший в Крыму Герой Советского Союза

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Ашот Аматуни умер в Крыму на 95-м году жизни, рассказали в республиканском совете ветеранов.

«Сегодня умер Ашот Апетович Аматуни, он был последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Крыма», – рассказали в организации, передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил свои соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана.

В 2016 году в Чикаго умер последний проживавший в США Герой Советского Союза Степан Борозенец.

В 2018 году в Москве умер летчик-испытатель, Герой Советского Союза Евгений Молосов.