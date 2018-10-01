Бывший игрок сборной отреагировал на инцидент с Кокориным и Мамаевым

«Не будь они футболистами, никто бы не заметил этой драки. Понятно, что у нас сейчас много шума именно из-за футболистов, но по-человечески так себя вести нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Бывший полузащитник «Спартака», комментатор Александр Мостовой отреагировал на инцидент с избиением чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«То, что они совершили, это беспредел, им еще повезло, что они не напали на хороших (более тренированных) ребят, которые так бы им настучали, что они забыли бы про все, что происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший игрок сборной России по футболу.

Отвечая на вопрос о том, не слишком ли жестокое наказание для футболистов – разрыв контрактов с футбольными клубами (Александр Кокорин играет за «Зенит», Павел Мамаев – за «Краснодар» – прим. ВЗГЛЯД), Мостовой отметил, что «потерять работу для футболиста в хорошем возрасте – беда».

По словам комментатора, неправильно связывать карьеру футболистов с инцидентами на автостоянке и в кафе:

«Футбол это одно, а жизнь каждого – совершенно другое. Не будь они футболистами, никто бы не заметил этой драки. Понятно, что у нас сейчас много шума из-за футболистов, а были бы они обычными людьми, никто ничего не сказал бы: подрались и подрались. Но по-человечески так себя вести нельзя. Если бы им попались ребят посерьезнее (физически), им бы не поздоровилось», – отметил бывший полузащитник сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым: настоящий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2019 года, но предусматривает возможность досрочного расторжения клубом в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Напомним, футболисты избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт между футболистами и директором департамента Минпромторга возник на национальной почве. Полицейские подозревают, что часом ранее футболисты избили водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.