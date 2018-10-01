Захарова подсказала чиновникам, как наказать футболистов

Официальный представитель МИД Мария Захарова представила, как чиновники избивают стульями футболистами за пропущенные голы.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а свое», – пошутила Захарова на своей странице в Facebook.

Комментаторы предложили свои способы борьбы с нерадивыми футболистами:

«Спортсмены должны работать по сдельной системе. На результат. Нет результата – нет зарплаты», – предложил Максим Дорофеев.

«Здесь распущенность, а не наказание. Когда-нибудь это должно было случиться. Вседозволенность многих развращает. В СССР спортсмены были скромными людьми, а спортивные результаты были выше», – считает Ruslan Drobysh.

Ранее журналист Владимир Соловьев предложил публично наказать Кокорина и Мамаева.

Напомним, российских спортсменов заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы часом позже футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.