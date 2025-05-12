В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август

Tекст: Дарья Григоренко

Наибольший эпидемиологический риск отмечен для регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, где ранее уже фиксировались случаи заболевания, передает РИА «Новости».

По данным Роспотребнадзора, эпидемический сезон по лихорадке Западного Нила продлится с июня по сентябрь. В сообщении отмечается, что на юге европейской части России опасность заражения сохраняется с апреля по октябрь из-за благоприятных климатических условий для циркуляции вируса.

В ведомстве подчеркнули, что источником вируса зачастую становятся водоплавающие и околоводные птицы, а также синантропные виды, обитающие рядом с человеком. К группе риска относятся жители природных очагов лихорадки или те, кто посещает эти территории в период активности переносчиков.

По словам специалистов, «в эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне-сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе».

В октябре прошлого года на Кипре выявили первый случай лихорадки Западного Нила.

Ранее сообщалось, что при необходимости Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила. В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка Западного Нила зафиксирована в 22 регионах России.