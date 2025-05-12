Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор: В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август
На территории России в августе прогнозируют максимальное число случаев лихорадки Западного Нила, особенно в южных регионах страны, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
Наибольший эпидемиологический риск отмечен для регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, где ранее уже фиксировались случаи заболевания, передает РИА «Новости».
По данным Роспотребнадзора, эпидемический сезон по лихорадке Западного Нила продлится с июня по сентябрь. В сообщении отмечается, что на юге европейской части России опасность заражения сохраняется с апреля по октябрь из-за благоприятных климатических условий для циркуляции вируса.
В ведомстве подчеркнули, что источником вируса зачастую становятся водоплавающие и околоводные птицы, а также синантропные виды, обитающие рядом с человеком. К группе риска относятся жители природных очагов лихорадки или те, кто посещает эти территории в период активности переносчиков.
По словам специалистов, «в эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне-сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе».
В октябре прошлого года на Кипре выявили первый случай лихорадки Западного Нила.
Ранее сообщалось, что при необходимости Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила. В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка Западного Нила зафиксирована в 22 регионах России.