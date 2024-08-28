Роспотребнадзор заявил о регистрации лихорадки Западного Нила в 22 регионах России

Tекст: Кристина Цыцура

«На данный момент лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве из них наблюдаются только отдельные случаи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Группами риска по данному заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до девяти человек.

