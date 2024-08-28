Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
Роспотребнадзор заявил о регистрации лихорадки Западного Нила в 22 регионах России
Лихорадка Западного Нила зафиксирована в 22 регионах России, однако в большинстве из них зарегистрированы лишь единичные случаи, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«На данный момент лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве из них наблюдаются только отдельные случаи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Группами риска по данному заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до девяти человек.