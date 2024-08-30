В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Гинцбург допустил создание в России вакцины от лихорадки Западного Нила
При необходимости Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила, заявил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, разработать вакцину можно практически против любой инфекции, даже против СПИДа. Он подчеркнул, что для этого нужно дополнительное финансирование и целенаправленная работа, и если нужно, то Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину против лихорадки Западного Нила, передает РИА «Новости».
Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь. Симптомы – высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.
В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка Западного Нила зафиксирована в 22 регионах России.