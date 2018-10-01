Полиция не смогла найти башкирских «Хабиба» и «Макгрегора»

Полицейские Уфы не нашли обидчика неизвестного, который от имени ирландского спортсмена Конора Макгрегора пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение, сообщили в правоохранительных органах Башкири.

Неизвестный подал «заявление от имени ирландского бойца Конора Макгрегора»; его личность «пока не установлена». Не найден и обидчик анонима, передает РИА «Новости».

Заявление поступило в воскресенье, его зарегистрировали в обычном порядке.

МВД Башкирии не стало комментировать ситуацию.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы он в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.

Во вторник стало известно, что наказание за потасовку после боя могут понести как россиянин, так и ирландец.