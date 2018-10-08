Российской полиции пожаловались на побои Макгрегора от Нурмагомедова

В Уфе неизвестный представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и заявил в полицию об избиении им российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«В воскресенье в полицию Уфы поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб, и просит найти обидчика. Заявление зарегистрировано», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, заявление не будут рассматривать, так как события произошли не в Уфе, а в Лас-Вегасе.

В МВД Башкирии не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку с болельщиками за пределами ринга, Макгрегора атаковали члены команды Нурмагомедова.