Невада не исключила наказания Макгрегора

Наказание за потасовку после титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может понести не только россиянин, но и ирландец, сообщил глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл.

Комиссия расследует данный инцидент. Она уже заморозила выплату гонорара Нурмагомедову. Макгрегор деньги получил, но и его собираются привлечь к расследованию – на видеозаписи зафиксировано, как ирландец бьет одного из членов команды Нурмагомедова, передает ТАСС со ссылкой на ESPN.

Марнелл сообщил, что комиссия подаст документы против обоих бойцов. Он заявил о необходимости «быстрее перейти к слушанию», так как пока заморожены выплаты только Нурмагомедову. Марнелл заявил, что нужно «собрать все жалобы в ближайшие двое суток».

Нурмагомедову «грозят и штраф, и дисквалификация». Комиссия собирается учесть «рекомендации генерального прокурора», ориентируясь на существующие «правила и положения», сказал Марнелл.

Кроме того, может быть наказан тренер по борьбе Нурмагомедова Эседулла Эмирагаев, который напал на Макгрегора.

Сам Макгрегор не стал выдвигать обвинения против нападавших.

Марнелл заявил, что против «человека, пробравшегося в октагон и трижды ударившего Макгрегора», можно выдвинуть «много обвинений», это «было серьезное правонарушение, оно заслуживает аналогичных последствий».

Заседание NSAC состоится 24 октября. На нем члены комиссии хотят заслушать жалобы Нурмагомедова и Макгрегора. Решающее заседание ожидается до конца ноября.