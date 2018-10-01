Лимонов заподозрил «туфту» в данных ФСИН о средней зарплате арестантов

Взгляд
8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
Разделы

Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами», «фашистами» и «женоненавистниками». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москва заявила об изменении расклада сил после поставки С-300 в Сирию
          В Польше предрекли ЕС союз с Россией в ходе «третьей мировой»В США узнали о российском «суперснаряде»В Жуковском столкнулись два самолетаКоллега болгарской журналистки рассказала о причине ее убийства
          МИД объяснил назначение технических средств у высланных из Нидерландов россиянРоссия заявила о «преодолении» ключевого сирийского вопросаЕще одна страна ЕС обвинила ГРУ в кибератакахОзвучены слова Нурмагомедова Макгрегору во время боя
          В США узнали о российском «суперснаряде»Грузинская церковь обвинила украинские СМИ в искажении фактовПорошенко заявил о планах России «вмешаться» в выборы на УкраинеНазвана средняя зарплата российских заключенных

          Главная тема


          Действительно ли Сербия простила НАТО за бомбежки Белграда

          звезда о звезде


          Дзюба оценил победу Нурмагомедова над Макгрегором

          культурный код


          Петр Толстой прокомментировал перепалку Киселева и Венедиктова

          Видео

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «советские системы»


          В Киеве признались в невозможности вооружить крейсер «Украина»

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          «железные ангелы»


          Юрий Васильев: Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Лимонов заподозрил «туфту» в данных ФСИН о средней зарплате арестантов

             8 октября 2018, 17:21
          Фото: Кулебякин Александр/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Мария Трубина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Как можно говорить за все места сразу? Общей температуры по больнице в лагерях нет. К примеру, во многих лагерях Мордовии и в ряде других регионов работа отсутствует вообще», – заявил газете ВЗГЛЯД Эдуард Лимонов, комментируя отчет ФСИН о доходах российских заключенных.

          Писатель Эдуард Лимонов пояснил, что зарплата российских заключенных может сильно различаться от зоны к зоне. «Где конкретно они получают такую сумму? Какая зона? Чем занимаются люди? Какую работу выполняют на промзонах? Пускай конкретно называют что и где. Рукавицы шьют? Какая нормировка? Если конкретных данных нет – лапшу они вешают на уши», – заявил Лимонов.

          Если такая статистика окажется «туфтой и враньем», как подозревает Лимонов, то тогда, по его мнению, надо «гнать поганой метлой» чиновников, которые озвучивают такие «несерьезные и несостоятельные» данные.

          «Я не такой специалист, но не помню, чтобы кто-то выходил и говорил, что что-то сумел в зоне заработать. Но я не хочу говорить за всех. Вдруг кто-то где-то особо жирных свиней откармливает?»  – съязвил бывший заключенный.

          Напомним, в начале «нулевых» Лимонов более двух лет провел в местах лишения свободы по обвинению в хранении оружия.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ФСИН в понедельник назвал сумму, которую в среднем зарабатывают заключенные в России.  ВРИО начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ведомства Валерий Пантелеев сообщил, что эта среднемесячная зарплата всегда превышает минимальный размер оплаты труда в России, в данный момент она превышает 11 тыс. рублей. Впрочем, на руки, сидящие в колониях получают в среднем около 4,8-5 тыс. рублей.

          По данным ведомства, разница обусловлена выплатами со счетов заключенных по искам потерпевших, а также отчислений алиментов, средств на содержание и прочих.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............