Лимонов заподозрил «туфту» в данных ФСИН о средней зарплате арестантов

«Как можно говорить за все места сразу? Общей температуры по больнице в лагерях нет. К примеру, во многих лагерях Мордовии и в ряде других регионов работа отсутствует вообще», – заявил газете ВЗГЛЯД Эдуард Лимонов, комментируя отчет ФСИН о доходах российских заключенных.

Писатель Эдуард Лимонов пояснил, что зарплата российских заключенных может сильно различаться от зоны к зоне. «Где конкретно они получают такую сумму? Какая зона? Чем занимаются люди? Какую работу выполняют на промзонах? Пускай конкретно называют что и где. Рукавицы шьют? Какая нормировка? Если конкретных данных нет – лапшу они вешают на уши», – заявил Лимонов.

Если такая статистика окажется «туфтой и враньем», как подозревает Лимонов, то тогда, по его мнению, надо «гнать поганой метлой» чиновников, которые озвучивают такие «несерьезные и несостоятельные» данные.

«Я не такой специалист, но не помню, чтобы кто-то выходил и говорил, что что-то сумел в зоне заработать. Но я не хочу говорить за всех. Вдруг кто-то где-то особо жирных свиней откармливает?» – съязвил бывший заключенный.

Напомним, в начале «нулевых» Лимонов более двух лет провел в местах лишения свободы по обвинению в хранении оружия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ФСИН в понедельник назвал сумму, которую в среднем зарабатывают заключенные в России. ВРИО начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ведомства Валерий Пантелеев сообщил, что эта среднемесячная зарплата всегда превышает минимальный размер оплаты труда в России, в данный момент она превышает 11 тыс. рублей. Впрочем, на руки, сидящие в колониях получают в среднем около 4,8-5 тыс. рублей.

По данным ведомства, разница обусловлена выплатами со счетов заключенных по искам потерпевших, а также отчислений алиментов, средств на содержание и прочих.