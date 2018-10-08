Украинские шахматистки рассказали о поездке в Россию

Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук объяснили свое решение поехать в Россию на чемпионат мира надеждой выиграть.

«Сам факт, что ты находишься в России, будет психологически давить. Но я выиграла в 2015 году чемпионат мира в Сочи. Надеюсь, в и этом году сыграю хорошо», – рассказала Мария Музычук в интервью ТСН.

Анна Музычук отметила, что спортсменки «понимают, что Украина воюет» с Россией, но повлиять на выбор страны проведения турнира они не могут.

В 2016 году Анна Музычук стала победительницей на чемпионате мира в Катаре по быстрым шахматам.

В августе 2018 года министерство молодежи и спорта Украины отказалось оплачивать поездки украинских атлетов на соревнования в России.