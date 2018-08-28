Киев отказался платить призовые спортсменам за турниры в России

В Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что власти не будут финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в России.

Минспорта выпустило заявление о возможном участии женской сборной Украины по шахматам в чемпионате мира в Ханты-Мансийске.

«Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в Россию», – говорится в заявлении, передает «Интерфакс».

В министерстве добавили, что за участие в соревнованиях «не будут выплачены никакие государственные призовые, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий».

Также власти Украины подчеркнули, что за поездки спортсменов в Россию будут нести ответственность только спортивные федерации и тренеры, а также сами атлеты, которые «приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия».

Ранее во вторник СМИ сообщили, что женская сборная Украины примет участие в Чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске, который пройдет с 1 по 25 ноября.

В середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».