Генпрокуратура разрешила «любые средства» при самообороне

Глава отдела апелляционного управления главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Дмитрий Шохин заявил, что гражданин может использовать любые средства самообороны при явной угрозе жизни.

«Если под угрозой находится жизнь, и эта угроза реальна, то защищаться можно любыми способами. Другая ситуация, когда нет очевидной опасности жизни: тогда действия обороняющегося должны быть соизмеримы с действиями нападающего», – цитирует Шохина ТАСС.

По его словам, отдельной категорией случаев самообороны является внезапное нападение. В этом случае человек не способен оценить реальную степень угрозы. «Тогда практика исходит из того, что обороняющийся может применить любые способы для предотвращения преступных посягательств», – пояснил он.

Шохин отметил, что определить степень угрозы жизни нужно с помощью оценки способа угрозы, применения оружия, удушения или поджога, а также личности злоумышленника. Если нападающий на человека агрессивен или значительно превосходит его по физической силе, возникает состояние необходимой обороны.

«В противном случае, если бы мы исходили из того, что человек должен сначала получить какое-то физическое увечье, а только потом начать защищаться, то ситуация во многих случаях заканчивалась бы весьма плачевно», – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Если нападающий закончил атаку, то обороняющийся не может больше наносить ему увечья, добавил Шохин. Кроме того, закон разрешает защищать жизнь и находящихся рядом людей. «Как правило, это близкие люди», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле сестер Хачатурян, которые убили своего отца, объяснив это самообороной.