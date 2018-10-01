Стало известно, как Путин смотрел бой Нурмагомедова против Макгрегора

Президент Владимир Путин болел за российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, а бой смотрел на повторе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел (поединок), когда была первая трансляция, но в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба. Конечно. Все-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, в минувшую субботу Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, использовав в четвертом раунде удушающий прием. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, но после боя перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

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