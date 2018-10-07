Рэпер T-Killah рассказал о «войне» после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Российский рэпер T-Killah (Александр Тарасов) присутствовал на бое между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе и рассказал об атмосфере, которой сопровождался поединок.

«Это была война, а не просто бой. После поединка Хабиб выпрыгнул из октагона и началась драка между людьми Конора и Хабиба. Вся команда Хабиба начала драться, это спровоцировало большое количество потасовок на стадионе между ирландцами и людьми в папахах – русскими, дагестанцами», – приводит его слова 360tv.

По его словам, атмосфера до сих пор накалена – на улице множество полицейских, за пределами стадиона продолжаются потасовки.

«Сам бой, само мероприятие и все, что происходило – было нереально круто», – заявил T-Killah.

Публикация от ТРЕШ СО ВСЕГО ИНТЕРНЕТА (@trash.talk1) 6 Окт 2018 в 10:35 PDT

Напомним, сразу после боя, в котором Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC, россиянин вступил в драку с болельщиками за пределами ринга. Бойцов увели с октагона в сопровождении полиции, пояс Нурмагомедову не вручили, но объявили его победителем.