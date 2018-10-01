Стало известно о феноменальных способностях Януковича

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в ходе заседания суда по делу о госизмене заявил, что у политика «феноменальная память».

«Во время разговора с Януковичем я выяснил, что у него феноменальная память и он феноменально считает! Я не преувеличиваю!» – сказал Горошинский, попросив окружающих не смеяться, передает «Гордон».

При этом адвокат привел в пример цифры, которые называл Янукович, говоря о потерях Украины в связи с подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам защитника, Янукович «сделал больше, чем кто-либо» для подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. «Как только он стал президентом, он взял курс на ЕС», – сказал Горошинский.

Ранее бывший охранник Януковича собирался рассказать о роли подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова в бегстве президента Украины. Бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев заявлял, что якобы существует некая связь между Бошировым и Януковичем.