Найдена мутация, мешающая отказаться от курения

Французские биологи провели эксперименты на крысах и выявили мутацию, которая мешает бросить курить.

Ученые давно пытаются понять, как работают выявленные ранее мутации в генах ANKK1, CHRNA3 и CHRNA5, делающие человека более предрасположенным к курению, передает РИА «Новости» со ссылкой Бенуа Форге из Института Пастера в Париже (Франция) и статью в журнале Science Boilogy.

Чтобы выяснить, связаны эти мутации только с развитием никотиновой зависимости, или они также снижают способность бросить курить, в институте Пастера решили пересадить человеческую версию CHRNA5 и других генов в ДНК крыс.

Кровеносная система крыс была подключена к специальному аппарату, который «выдавал» им небольшие порции никотина по нажатию на рычаг. После появления у подопытных зависимости, ученые заменили раствор никотина на воду.

Через некоторое время ученые вновь добавили никотин в раствор и проследили за реакцией крыс. Выяснилось, что быстрее к никотину возвращались крысы, чей ген CHRNA5 содержал в себе мутацию 5SNP, одну из наиболее распространенных. Ее можно найти у трети европейцев и половины азиатов.

Если ген удаляли или заменяли на «обычный», крысы не проявляли признаков развития зависимости, либо возобновляли потребление никотина не так часто и быстро.

«Наше открытие указывает на то, что мы можем создать препарат, который бы повышал активность никотиновых рецепторов, связанных с геном CHRNA5. Подобные вещества помогут курильщикам уменьшить число употребляемых сигарет, и уменьшат риск того, что они начнут заново курить после отказа от табака», – сказал Форге.

По данным американской CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 млн человек.

В августе ученые из Калифорнийского университета США пришли к выводу, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет.

В 2016 году директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщал, что потребление табака в России с начала активной антитабачной кампании снизилось примерно на 25%.