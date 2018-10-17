Игорь Ашманов: Зачистка и обеззараживание интернета пока не сделаны

«В день публикуется 200-250 тысяч сообщений прямого деструктивного характера. Для всего Рунета это примерно 0,3% от общего числа сообщений, но это 250 тысяч сообщений, большая цифра», – заявил эксперт в IT-сфере Игорь Ашманов, во время обсуждения в Общественной палате проблемы защиты детей от опасного сетевого контента.

В Общественной палате во вторник состоялся круглый стол «Освещение трагедий в интернете: провокации, угрозы, риски», на котором обсуждались вопросы безопасности интернета для детей и подростков. В нем приняла участие Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, чиновники, общественники и представители администрации социальных сетей.

«Корпоративный юрист из Mail.ru говорит, что в наших социальных сетях всё нормально, просто есть побочные явления. Но мы провели исследование и видим, что в соцсетях есть более 5 тысяч групп, посвящённых убийствам, 10 тысяч групп, посвящённых ультра-движениям, включая АУЕ, около 500 групп по буллингу и травле, и 46 групп, посвящённых скулшутингу», – посетовал Ашманов.

По его мнению, законодательная система все еще слабо контролирует происходящее в Сети.

«Нынешних законов недостаточно. У нас никак не регулируется проблема скулшутинга. В Европе 3 года назад приняли закон, запрещающий пользоваться соцсетями детям до 16 лет без разрешения родителей. В Британии уже почти 3 года как введена предфильтрация интернета для всех провайдеров. У нас же свобода», – подчёркивает Ашманов.

«Есть некий болезненный процесс. Если бы это была рана, то вначале её нужно механически зачистить, обеззаразить, а затем засеять полезной флорой. Зачистка и обеззараживание интернета пока не сделаны», – заявил эксперт.

«Зачищать интернет от деструктивного контента нужно. Не должно быть так, чтобы ребёнок в три клика мог попасть в какой-то деструктивный паблик. И не должно быть так, что в соцсетях есть реклама сообществ, близко связанных с насилием. Но зачищать нужно аккуратно, потому что мы видим, как ВКонтакте начал бороться с действующим законодательством путём закрытия профилей по умолчанию, так как опасается, что аудитория уйдёт от них, – в свою очередь, из-за опасений мониторинга со стороны правоохранительных органов», – резюмировал Ашманов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала создать единого оператора по мониторингу опасного для детей контента в интернете.

По её мнению, на сегодня в России нет единой системы, контролирующей опасный и противоправный контент, и таким мониторингом должна заниматься отдельная структура.

«Мы знаем, что Роскомнадзор занимается регулированием СМИ. Но социальные сети – это дополнительный ресурс. Это значит, что надо наполнить существующие структуры новым содержанием», – заявила омбудсмен РФ.

Она также рассказала, что на самом высоком уровне сейчас ведутся переговоры о подписании хартии, которая поддержана Роскомнадзором и основана на принципах саморегулирования интернет-отрасли, осознающей социальную ответственность перед гражданами, прежде всего несовершеннолетними.

По словам Кузнецовой, в документе предусмотрено, что «владелец интернет-ресурса, присоединившись к этой хартии, обеспечит легкозаметный и актуальный инструмент обратной связи, рассмотрит вопрос о внедрении системы мониторинга противоправного контента, рассмотрения жалоб пользователей на негативный контент».

Кроме того, Кузнецова призвала создавать позитивный контент для детей и молодёжи.

«Но пойдут ли дети за этим? Нужно формировать запрос на позитивную информацию. Детям очень важно получить признание. Мы в подробностях знаем жизнь Владислава Рослякова, но о тех детях, которые спасали своих товарищей из керченского колледжа, мы ничего не знаем. Нам очень нужны эти герои», - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. Погиб 21 человек.

Во вторник, как сообщала газета ВЗГЛЯД, клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) был заблокирован Роскомнадзором - после жалобы правозащитницы Евгении Чудновец, которая обратила внимание ведомства на то, что видеоряд строится на расстреле людей в учебном заведении.

Стало известно, что по требованию Роскомнадзора администраторы YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили доступ к более чем 860 копиям клипа.