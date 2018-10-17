Игорь Ашманов: Зачистка и обеззараживание интернета пока не сделаны

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...

Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          Игорь Ашманов: Зачистка и обеззараживание интернета пока не сделаны

             30 октября 2018, 18:43
          Фото: ВЗГЛЯД
          Текст: Алексей Нечаев

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          «В день публикуется 200-250 тысяч сообщений прямого деструктивного характера. Для всего Рунета это примерно 0,3% от общего числа сообщений, но это 250 тысяч сообщений, большая цифра», – заявил эксперт в IT-сфере Игорь Ашманов, во время обсуждения в Общественной палате проблемы защиты детей от опасного сетевого контента.

          В Общественной палате во вторник состоялся круглый стол «Освещение трагедий в интернете: провокации, угрозы, риски», на котором обсуждались вопросы безопасности интернета для детей и подростков. В нем приняла участие Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, чиновники, общественники и представители администрации социальных сетей.

          «Корпоративный юрист из Mail.ru говорит, что в наших социальных сетях всё нормально, просто есть побочные явления. Но мы провели исследование и видим, что в соцсетях есть более 5 тысяч групп, посвящённых убийствам, 10 тысяч групп, посвящённых ультра-движениям, включая АУЕ, около 500 групп по буллингу и травле, и 46 групп, посвящённых скулшутингу», – посетовал Ашманов.

          По его мнению, законодательная система все еще слабо контролирует происходящее в Сети.

          «Нынешних законов недостаточно. У нас никак не регулируется проблема скулшутинга. В Европе 3 года назад приняли закон, запрещающий пользоваться соцсетями детям до 16 лет без разрешения родителей. В Британии уже почти 3 года как введена предфильтрация интернета для всех провайдеров. У нас же свобода», – подчёркивает Ашманов.

          «Есть некий болезненный процесс. Если бы это была рана, то вначале её нужно механически зачистить, обеззаразить, а затем засеять полезной флорой. Зачистка и обеззараживание интернета пока не сделаны», – заявил эксперт.

          «Зачищать интернет от деструктивного контента нужно. Не должно быть так, чтобы ребёнок в три клика мог попасть в какой-то деструктивный паблик. И не должно быть так, что в соцсетях есть реклама сообществ, близко связанных с насилием. Но зачищать нужно аккуратно, потому что мы видим, как ВКонтакте начал бороться с действующим законодательством путём закрытия профилей по умолчанию, так как опасается, что аудитория уйдёт от них, – в свою очередь, из-за опасений мониторинга со стороны правоохранительных органов», – резюмировал Ашманов.

          Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала создать единого оператора по мониторингу опасного для детей контента в интернете.

          По её мнению, на сегодня в России нет единой системы, контролирующей опасный и противоправный контент, и таким мониторингом должна заниматься отдельная структура.

          «Мы знаем, что Роскомнадзор занимается регулированием СМИ. Но социальные сети – это дополнительный ресурс. Это значит, что надо наполнить существующие структуры новым содержанием», – заявила омбудсмен РФ.

          Она также рассказала, что на самом высоком уровне сейчас ведутся переговоры о подписании хартии, которая поддержана Роскомнадзором и основана на принципах саморегулирования интернет-отрасли, осознающей социальную ответственность перед гражданами, прежде всего несовершеннолетними.

          По словам Кузнецовой, в документе предусмотрено, что «владелец интернет-ресурса, присоединившись к этой хартии, обеспечит легкозаметный и актуальный инструмент обратной связи, рассмотрит вопрос о внедрении системы мониторинга противоправного контента, рассмотрения жалоб пользователей на негативный контент».

          Кроме того, Кузнецова призвала создавать позитивный контент для детей и молодёжи.

          «Но пойдут ли дети за этим? Нужно формировать запрос на позитивную информацию. Детям очень важно получить признание. Мы в подробностях знаем жизнь Владислава Рослякова, но о тех детях, которые спасали своих товарищей из керченского колледжа, мы ничего не знаем. Нам очень нужны эти герои», - подчеркнула Кузнецова.

          Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. Погиб 21 человек.

          Во вторник, как сообщала газета ВЗГЛЯД, клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) был заблокирован Роскомнадзором - после жалобы правозащитницы Евгении Чудновец, которая обратила внимание ведомства на то, что видеоряд строится на расстреле людей в учебном заведении.

          Стало известно, что по требованию Роскомнадзора администраторы YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили доступ к более чем 860 копиям клипа.


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