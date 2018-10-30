Пушков объяснил причину «заката Меркель»

Причиной отказа канцлера Германии Ангелы Меркель от борьбы за пост председателя Христианско-демократического союза стал миграционный кризис, считает сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что еще пару лет назад Меркель называли безусловным лидером Евросоюза, а теперь она отказалась от борьбы за место лидера ХДС.

«Главная причина – решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. «Мы справимся», – заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката», – написал он в Twitter.

Ранее сопредседатель фракции «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Алис Вайдель заявила об успехе объявленной «охоты» на Меркель, после того, как канцлер объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре этого года.

Решение Меркель отразилось на курсе евро, который стремительно начал падать.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Меркель продвинуть на свое место политического «клона».