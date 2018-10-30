Белый дом прокомментировал сравнение Трампа с избранным президентом Бразилии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала сравнение избранного президента Бразилии Жаира Болсонару с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

В ответ на просьбу пояснить, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют «тропическим Трампом» Сандерс выразила мнение, что Дональд Трамп «существует только один», передает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Напомним, в понедельник Трамп лично поздравил Болсонару с победой на выборах президента в Бразилии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой «бразильский Трамп» и в чем секрет успеха Болсонару.