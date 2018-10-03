Христиане во всем мире выразили беспокойство ситуацией с церковью на Украине

Секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан сообщил, что представители христианских конфессий по всему миру «выражают серьезную озабоченность» ситуацией с церковью на Украине.

«Русская православная церковь имеет широкий круг контактов в межхристианской среде, и наши партнеры из разных уголков мира, представители разных конфессий как публично, так и в ходе двусторонних контактов выражают серьезную озабоченность в связи с той ситуацией, которая возникла вокруг вопроса о так называемой «украинской автокефалии», – ответил представитель ОВЦС на вопрос о церковной ситуации на Украине.

В качестве примера он привел озабоченность данным вопросом архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и представителей других церквей.

«Если резюмировать, их позиция сводится к тому, что внутрицерковные дела, а в данном случае вопросы, касающиеся православной церкви, должны решаться исходя из ее собственных канонов в духе братской любви и без вмешательства извне», – приводит РИА «Новости» слова иеромонаха Стефана.

Он также напомнил о похожей официальной позиции представителей Ватикана.

«Как вы знаете, было опубликовано официальное заявление на сайте Апостольской нунциатуры в Киеве, в котором подчеркивалось, что Святой престол, Римско-католическая церковь считает ситуацию, возникшую вокруг вопроса об автокефалии церкви на Украине, внутренним вопросом православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку», – добавил собеседник агентства.

Иеромонах отметил, что во всем мире христиане опасаются глубокого раскола церкви на фоне и так уже существующих исторических разделений.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко добивается автокефалии для Украинской православной церкви. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о предоставлении автокефалии, однако в УПЦ Московского патриархата это назвали вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Во вторник пресс-служба администрации Порошенко сообщила, что рекламу автокефалии на телевидении Украинский лидер оплатил из собственного кармана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ, а также о том, кто из иерархов на Украине готов предать Москву.