Порошенко оплатил рекламу автокефалии из собственного кармана

Реклама автокефалии на украинском телевидении оплачивается президентом Украины Петром Порошенко из его собственных средств, сообщила пресс-служба его администрации.

«На трансляцию телевизионной рекламы «Мы Украина» не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания в соответствии с заключенными договорами с телеканалами была оплачена с личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги», – передает РИА «Новости» сообщение администрации президента Украины.

Сумма, потраченная президентом, не называется, так как рекламная кампания еще не закончилась. Известно лишь, что она «точно будет достигать нескольких десятков миллионов гривен».

«Все расходы, связанные с размещением материала, президент отобразит в декларации за 2018 год», – говорится в сообщении.

В августе на украинских телеканалах появился 50-секундый ролик от имени Порошенко «Мы – Украина». Основные темы ролика – язык, армия и вера. После этого Порошенко обвинили в том, что он не декларирует расходы на рекламные ролики в поддержку автокефалии, хотя оплачивал их самостоятельно.

При этом ранее Порошенко обещал не вмешиваться в дела церкви.

Напомним, президент Украины добивается автокефалии для Украинской православной церкви. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что собирается предоставить Украине автокефалию, однако в УПЦ МП это назвали вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто из украинских иерархов РПЦ согласится предать Москву.