В Судане столкнулись Ан-26 и Ан-32

В аэропорту суданского Хартума в среду столкнулись два военных самолета – Ан-26 и Ан-32, жертв нет.

Крушение произошло на ВПП – один из самолетов после приземления догнал второй и врезался в его хвост. По данным местных СМИ, погибших в результате инцидента нет, но взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть. Последствия аварии устраняются, сообщают «Вести.ру».

Самолеты сильно повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Ан-26 и Ан-32 использовались для аэросъемки и грузовых перевозок. В составе суданских ВВС имели в составе восемь Ан-26 и шесть Ан-32.