Россия разрешит Казахстану экспорт бензина

Казахстан и Россия подписали протокол, по которому республике будет позволено экспортировать бензин.

Подписи поставили министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и глава Минэнерго России Александр Новак. Протокол предполагает внесение изменений в соглашение между двумя странами о сотрудничестве в поставках нефти в Казахстан от 9 декабря 2010 года, передает РИА «Новости».

Казахстан хочет с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, направив в эти страны до 400 тыс. тонн до конца года. В 2019 году объем экспорта может составить 1-1,2 млн тонн. В противном случае Казахстан опасается затоваривания рынка, так как из-за профицита бензина усилилось снижение цен на него.

Бозумбаев заявил, что для начала экспорта нужно изменить двустороннее соглашение с Россией, так как Казахстан ранее завозил бензин без таможенных пошлин, дав Москве обязательство, что не будет экспортировать бензин.

О намерении начать экспорт бензина Казахстан сообщал еще в июне.