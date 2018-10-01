Адмирал оценил «невидимость» украинского военного катера для ВМФ России

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал «блефом и бредом сивой кобылы» рассказы украинцев о незаметном для российского флота проходе их бронекатера «Кременчуг» через Керченский пролив. Комоедов пояснил газете ВЗГЛЯД, почему это в принципе не возможно.

«Система наблюдения, расположенная вдоль Крыма и Черноморского побережья, имеет двойное назначение», – заявил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Наблюдение ведут пограничники радиолокационным способом, а также параллельно наблюдает за пространством военно-морской флот и гражданские системы. Пройти незамеченным мимо радиолокационного наблюдения невозможно, даже не металлический корабль будет заметен. Особенно в Керченском проливе, где существует лоцманская проводка и надо идти по фарватеру», – объяснил Комоедов.

«Если только украинцы сделали свой бронекатер по образцу НЛО, сделали его с поглощением электромагнитной энергии, ну тогда им хвала», – сыронизировал адмирал.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула заявил, в интервью «Укринформу». что его корабль, сопровождавший украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» в Азовском море, якобы был «невидим» для российского флота.

По его словам, катер оставался «невидимым» для российских пограничников из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски».

Напомним, в 22 сентября вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в этом регионе.

Российской стороной было обеспечено сопровождение кораблей. На следующий день они прошли под Крымским мостом. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием украинских корабля управления «Донбасс» и буксира «Корец».