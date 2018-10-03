На Украине похвастались «невидимыми» для российского флота катерами

Командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула заявил, что его корабль, сопровождавший украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» в Азовском море, якобы был «невидим» для российского флота.

«Мы подошли вообще незамеченными. Уже потом они нас увидели – давали координаты, но мы, конечно, им не отвечали. Мы же шли в режиме радиомолчания», – похвастался Регула в интервью «Укринформу».

«Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова «потерялись» и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле «Донбасса» шли», – добавил он, отметив, что его бронекатер визуально малозаметен, в том числе на радарах.

По его словам, катер оставался «невидимым» для российских пограничников из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски».

Напомним, в 22 сентября вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в этом регионе.

Российской стороной было обеспечено сопровождение кораблей. На следующий день они прошли под Крымским мостом. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием украинских корабля управления «Донбасс» и буксира «Корец».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».