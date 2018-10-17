Британский журналист разглядел оружие в русской бане

Журналист Том Оу посетил одну из самых знаменитых русских бань в Лондоне и назвал березовые веники «оружием войны».

Том Оу побывал в «Бане №1» в Лондоне и поделился своими впечатлениями от посещения в издании The Telegraph, передает РИА «Новости».

«Расслабление – это любопытная вещь, размышлял я, поглядывая из-под белой шляпы в стиле головного убора Смурфиков, когда бородатый бодибилдер хлестал мою обнаженную спину распаренным березовым веником», – рассказал журналист.

По его словам, березовые веники можно назвать «оружием войны». Процесс массажа с их помощью он описал так: «Бьет большое дерево во время ливня».

Затем Том Оу ополоснулся холодной водой и почувствовал себя после бани «посвежевшим и более расслабленным».

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал об ощущениях от похода в сибирскую баню и о своем желании поселиться в России после этого.