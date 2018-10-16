Трамп бросил «слишком большой» зонт при входе в самолет

Президент США Дональд Трамп вновь не сумел справиться с зонтом, поднимаясь по трапу самолета.

На видео можно заметить, что перед входом в лайнер президент США, даже не пытаясь закрыть зонт, не смог протиснуться с ним в проем, из-за чего Трамп просто бросил зонт на трап и зашел в самолет.

Действия Трампа вызвали много шуток в Сети. «Практика, Дональд – практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшой грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните», – написал пользователь Bunker Bunt.

Это не первый случай, когда Трамп попадает в комичную ситуацию из-за зонта. Ранее в октябре американского лидера раскритиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью.