Трампа раскритиковали за нежелание прикрыть зонтом от дождя свою жену

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента США Дональда Трампа, который во время дождя не поделился зонтом со своей женой Меланьей.

Ранее в Twitter появилось видео, на котором видно, что Трамп разговаривает с журналистами, стоя под зонтом. При этом супруга ожидает его прямо под дождем. После этого чета Трамп направляется к вертолету, однако американский лидер по-прежнему держит зонт лишь над собой.

Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU — The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.

Пользователи негативно отреагировали на поступок американского президента. Кто-то написал, что Трамп боится испортить свою прическу, а кто-то пошутил, что в этом тоже виноваты русские.

Несколько пользователей иронизировали на тему того, что у каждой был когда-то подобный парень. Один из комментаторов удивился, что Трамп не заставил держать Меланью зонт над собой. А другой написал, что по крайней мере он не положил ее в клетку.

Были и те, кто заступился за президента. Комментирующие отметили, что перед журналистами американский лидер похвалил свою супругу, а также указали на то, что жена политика должна иметь свой зонт.

Пользователи пришли к выводу, что президент США «настоящий джентльмен» и все, что о нем нужно знать, есть в видео.