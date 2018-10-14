Ведущий Первого канала: Женщины в Финляндии ходят как чухонки

Российский и французский историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев, который является ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале, заявил в ответ на слова журналистки Черстин Крунвалль об этом шоу, что финские женщины ходят как чухонки.

«Женщины в Финляндии за модой не следят. А женщины в России пристально следят, потому что у нас только по официальному пересчету 54% женщин. Поэтому в глазах финки все это выглядит дико – зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются? В Финляндии нет таких проблем – все они ходят, как чухонки. Любая женщина красива, если ее накрасить», – передает слова Васильева «Звезда».

Васильев добавил, что если бы Крунвалль сама приехала на передачу, то была бы очень довольна.

Он также подчеркнул, что относится с «большой любовью и теплом» к женщинам, которые для него являются «кормилицами, поилицами и музами».

Комментируя слова Крунвалль о том, что передача «Модный приговор» унижает женское достоинство, он предположил, что финка видела один из выпусков программы, где муж действительно унижал свою жену.

«Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем», – подчеркнул он.

При этом программа, по словам Васильева, не о женском унижении, а о переодевании.

Ранее финская журналистка Черстин Крунвалль заявила, что шоу российского Первого канала «Модный приговор» унижает женщин.