Финская журналистка обвинила «Модный приговор» в унижении женщин

Шоу российского Первого канала «Модный приговор» унижает женщин, заявила финская журналистка Черстин Крунвалль.

Крунвалль отмечает, что в «судебном разбирательстве», которое представляет собой программа, в качестве осужденной выступает «женщина, которая выглядит недостаточно хорошо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

По словам журналистки, участницы проекта «всегда не правы – то есть должны измениться», поэтому оказываются в ущемленном положении.

Крунвалль заявляет, что единственный недостаток любой участницы – это недовольство мужа, а «суд и публика» всегда поддерживают супруга, «на что бы ни жаловалась» при этом сама женщина.

Крунвалль признает, что и в Финляндии есть похожие шоу, но на них, как считает журналистка, участницы хотят стать красивее «для себя самих», а вот в России, по ее словам, изменения призваны решать «более конкретную задачу», которая сводится к тому, что «женщина должна угождать мужчине».